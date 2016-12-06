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Мутко предупредил о новой готовящейся атаке на российский спорт

По словам вице-премьера, новые обвинения последуют после публикации второй части доклада главы WADA Ричарда Макларена

После обнародования второй части доклада Ричарда Макларена ожидается еще одна попытка атаки на российский спорт, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

По его словам, российский спорт ждет новая порция обвинений.

«Доклад опубликуют, неделю будут шуметь. У нас возможности что-то опротестовать нет, на весь мир ославят, а потом начнем разбираться», — сказал Мутко в интервью агентству «Р-Спорт».

Вице-премьер напомнил о ситуации с российскими паралимпийцами, которым также не дали оправдаться и отстранили от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Их сперва отстранили, а потом шесть месяцев писали целый трактат по восстановлению и за что отстранили. Надо же это было обосновать», — отметил чиновник.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 18 июля обнародовал результаты расследования о нарушениях антидопинговых правил, которые якобы допускались на Олимпиаде-2014 в Сочи. Тогда комиссия заявила, что в России существует «государственная допинг-программа». Вторую часть доклада Макларен собирается опубликовать 9 декабря в Лондоне.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Мутко предупредил о новой готовящейся атаке на российский спорт

По словам вице-премьера, новые обвинения последуют после публикации второй части доклада главы WADA Ричарда Макларена

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