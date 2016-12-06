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В Самарской области парламентариям купят ручки по 3 тыс. рублей

Губернская дума объявила торги на изготовление и поставку подарочных наборов

Самарская губернская дума планирует купить подарочные наборы ручек. Объявлены торги на изготовление и поставку.

Как сообщает НИА «Самара», речь идет о покупке 33 ручек в футлярах за 100 тыс. рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.

На ручках должны быть размещены герб области и достопримечательности Самары.  Материал корпуса - из стального сплава. Часть футляров будет сделана из дерева, часть – из кожзаменителя. Третий вид наборов будет в футлярах в виде деревянного сундучка.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Самарской области парламентариям купят ручки по 3 тыс. рублей

Губернская дума объявила торги на изготовление и поставку подарочных наборов

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