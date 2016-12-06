Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Минфин против запрета на продажу пива частниками

Ведомство сочло нецелесообразными предложенные Росалкогольрегулированием ограничения для индивидуальных предпринимателей

Минфин России считает нецелесообразным принятие в настоящее время законопроекта о запрете продажи пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре индивидуальными предпринимателями с 1 июля 2017 года, разработанный Росалкогольрегулированием. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о поправках в профильный закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции.

Также в министерстве добавили, что считают важным рассмотреть вопрос о выравнивании мер административной ответственности индивидуальных предпринимателей и организаций за нарушения установленного порядка учета оборота алкогольной продукции.

Историю этого законопроекта читайте в сегодняшнем материале «Известий».

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Минфин против запрета на продажу пива частниками

Ведомство сочло нецелесообразными предложенные Росалкогольрегулированием ограничения для индивидуальных предпринимателей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке