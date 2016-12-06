Минфин против запрета на продажу пива частниками

Минфин России считает нецелесообразным принятие в настоящее время законопроекта о запрете продажи пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре индивидуальными предпринимателями с 1 июля 2017 года, разработанный Росалкогольрегулированием. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.



Речь идет о поправках в профильный закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции.



Также в министерстве добавили, что считают важным рассмотреть вопрос о выравнивании мер административной ответственности индивидуальных предпринимателей и организаций за нарушения установленного порядка учета оборота алкогольной продукции.

Историю этого законопроекта читайте в сегодняшнем материале «Известий».