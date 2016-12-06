Премьер-министр Японии отказался приносить извинения за Перл-Харбор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Перл-Харбор, однако в ходе визита не будет приносить извинения за действия свой страны в годы Второй мировой войны.

«Этот визит дает возможность вспомнить тех, кто погиб во время войны, продемонстрировать нашу решимость не допустить повторения ужасов войны, а также послать сигнал о примирении между Японией и Соединенными Штатами», — сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга, передает «Лента.ру».

Синдзо Абэ станет первым действующим премьер-министром Японии, который почтит память американских солдат, погибших в результате атаки 7 декабря 1941 года.

В тот день авиация Японии нанесла неожиданный удар по главной военной базе флота США на Тихом океане — Перл-Харбор. В результате атаки затонули четыре линкора США, еще столько же были повреждены. Почти 2,5 тыс. человек погибли.

Затоплены или повреждены были три эсминца, три крейсера, один минный заградитель. Также были уничтожены до 272 самолетов. Позже президент Америки Франклин Делано Рузвельт заявил, что 7 декабря 1941 года — день позора.