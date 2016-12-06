Дом книги отметит выход новой истории о Гарри Поттере

Сегодня, 6 декабря в полночь, в «Московском доме книги» на Новом Арбате стартуют продажи нового произведения о Гарри Поттере. Специально для поклонников поттерианы подготовили тематические игры, конкурсы и квесты.

В ночь выхода книги «Гарри Поттер и проклятое дитя. Части первая и вторая» книжный будет работать до 01.30. В честь выхода новой истории о знаменитом волшебнике в магазине пройдет настоящая вечеринка. В 21.00 начнется литературная игра — мафия «Поттериана», где в роли одного из «мафиози» выступит сам лорд Волдеморт.

Кроме того, гости вечеринки смогут принять участие в литературном конкурсе «23-я страница», победитель которого получил новую книгу в качестве приза. Также гостей ждет квест «Гарри Поттер и дары смерти», в котором участникам предстоит сыграть в тематические игры и узнать интересные факты о жизни героев из школы Хогвартс, сообщает сетевое издание m24.ru.

На следующий день, 7 декабря, с 11.00 в Доме книги пройдет показ фильмов «Гарри Поттер и Философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана» и другие. Также в этот день можно будет поучаствовать в конкурсе костюмов из мира поттерианы.