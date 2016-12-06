Самые успешные российские регионы поощрили дотациями на 5 млрд рублей

Двадцать российских регионов, показавших наилучшие результаты в социально-экономическом развитии за прошлый год, получили дотации на общую сумму 5 млрд рублей.

Средства на дотирование наиболее успешных регионов были заложены в бюджете на 2016 год изначально, сообщает «Фдеральное агентство новостей».

В рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» крупнейшие дотации получат Ненецкий АО, Тульская, Тамбовская и Ленинградская области, а также Якутия и Чукотка.