Песков: мы сожалеем о «скромной» реакции в мире на обстрел госпиталя

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о «более чем скромной» реакции мирового сообщества на обстрел госпиталя Минобороны РФ в сирийском Алеппо.

«Мы весьма сожалеем, что мировое сообщество и в том числе наши партнеры в Америке более чем скромно реагируют на тут трагедию, которая произошла с обстрелом нашего госпиталя в Сирии», — сказал Песков. При этом представитель Кремля предпочел воздержаться от оценок того, кто мог атаковать госпиталь.



«Обстрел имел место, он был прицельный, и это свидетельствует о том, что боевики, которые совершили этот обстрел, обладали соответствующими координатами», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия приветствовала бы более активную позицию западных партнеров в разрешении гуманитарной ситуации в САР.

«Мы весьма сожалеем, что российская сторона сейчас фактически в одиночку пытается оказывать гуманитарную помощь тем жителям, которые выходят из восточного Алеппо, спасаясь от плена боевиков. Мы приветствовали бы гораздо более активную позицию наших западных партнеров в этом контексте», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

При этом он также опроверг сообщения многих западных СМИ о том, что Россия не хочет договариваться с США по ситуации в САР, пока президентское кресло в Белом доме не занял Дональд Трамп.

«Это не так. Путин и Обама имели возможность краткого обмена мнениями (на полях саммита АТЭС) в Лиме, они как раз затронули сирийские дела, и именно там они условились, что работа будет продолжаться», — заявил Песков.