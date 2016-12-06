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Джимми Киммел впервые станет ведущим «Оскара»

Церемония вручения престижной кинопремии пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе

Фото: TASS/AP/Rich Fury

Известный американский комик и телеведущий Джимии Киммел станет ведущим церемония «Оскар» в феврале 2017 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что Киммелу впервые выпала честь провести церемонию вручения наград американской киноакадемии. Ранее он дважды выступал в роли ведущего церемонии вручения премии «Эмми». Известно, что в поддержку его кандидатуры выступал телеканал ABC, где Киммел ведет вечернее ток-шоу, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Церемония вручения престижной кинопремии пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Джимми Киммел впервые станет ведущим «Оскара»

Джимми Киммел впервые станет ведущим «Оскара»Церемония вручения престижной кинопремии пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе

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