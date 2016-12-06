Джимми Киммел впервые станет ведущим «Оскара»

Известный американский комик и телеведущий Джимии Киммел станет ведущим церемония «Оскар» в феврале 2017 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что Киммелу впервые выпала честь провести церемонию вручения наград американской киноакадемии. Ранее он дважды выступал в роли ведущего церемонии вручения премии «Эмми». Известно, что в поддержку его кандидатуры выступал телеканал ABC, где Киммел ведет вечернее ток-шоу, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Церемония вручения престижной кинопремии пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.