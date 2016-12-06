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Центризбирком РФ отчитался о расходах на проведение выборов в Госдуму

Из федерального бюджета было потрачено более 10,3 млрд рублей

На подготовку и проведение выборов в Госдуму из федерального бюджета было потрачено более 10,3 млрд рублей, всего на эти цели было выделено 10,9 млрд, следует из отчета Центризбиркома РФ.

На подготовку и проведение выборов израсходовано средств федерального бюджета на сумму 10 350 490 500 рублей», — говорится в пояснительной записке к отчету, передает ТАСС.

Напомним, выборы в Госдуму прошли 18 сентября по смешанной системе. В результате голосования «Единая Россия» получила 343 мандата — 140 по общефедеральному списку и 203 по одномандатным округам. На втором месте с 42 мандатами расположилась КПРФ, на третьем — ЛДПР с 39 мандатами, затем — «Справедливая Россия» с 23.

Кроме того, в парламент по одномандатным округам прошли руководитель партии «Родина» Алексей Журавлев, лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов и самовыдвиженец Владислав Резник.

По закону избирательная кампания считается завершенной только после того, как избирательная комиссия отчиталась о средствах, затраченных на ее проведение.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Центризбирком РФ отчитался о расходах на проведение выборов в Госдуму

Из федерального бюджета было потрачено более 10,3 млрд рублей

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