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День мюзикла назвал своих героев

Артисты и создатели музыкального жанра собрались, чтобы выбрать лучших

Композитор Роман Игнатьев. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Москве отметили День мюзикла — профессиональный праздник героев одного из самых популярных сценических жанров. «Легендой мюзикла» стал композитор Роман Игнатьев — именно он написал музыку к спектаклям «Граф Орлов», «Монте-Кристо» и «Анна Каренина». Игорь Верник был удостоен звания «Почетный друг мюзикла». «Любимым артистом артистов» признали Игоря Балалаева. А «Любимой артисткой» — Екатерину Гусеву.

 — Вот уже восьмой год подряд мы вручаем цеховую премию, — поделился с «Известиями» продюсер Владимир Тартаковский. — Такое решение появилось после неудачной попытки сделать премию зрительской. Как только мы объявили о ней — включились компьютерные технологии. И мы решили, что голосовать будут «свои» и не заранее, а именно в День мюзикла. Тогда и будет честный выбор.

Праздник назначили на девять вечера — специально, чтобы артисты успели приехать со спектакля. Кто-то из гостей прилетел на вручение премии из Санкт-Петербурга, кто-то задерживался и просил товарищей проголосовать.

— Я лично не голосую, хотя и знаю, кого бы выбрал, — признался Владимир Тартаковский. — Как правило, мое мнение сходится с финальным выбором.

— А я бы проголосовал за Сашу Маракулина, — решительно сообщил композитор Роман Игнатьев. — Это просто сумасшедший комедийный актер, из него получился бы шикарный Чичиков.

С прогона скорой премьеры «Последний луч радуги», что выпускается на сцене Театра Пушкина, на мероприятие приехал и режиссер Алексей Франдетти.

— Заканчиваем подготовку спектакля про Джуди Гарленд с Нонной Гришаевой в главной роли, — сообщил он. — Приходите, 13 декабря премьера. 

На входе гостей встречали девушки с бланками для голосований. Каждый вновь прибывший должен был написать имя своего фаворита, достойного премии. И неважно, главная роль у номинанта или в кордебалете. Цеховая премия тем и хороша, что различий между коллегами не делает.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

День мюзикла назвал своих героев

День мюзикла назвал своих героевАртисты и создатели музыкального жанра собрались, чтобы выбрать лучших

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