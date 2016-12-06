Герман Клименко: «Мы вступаем в повторение эпохи звездных войн»

Президент Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России. Документ был принят спустя 16 лет после его подписания его предыдущей редакции - в 2000 году. Произошло это на фоне роста международных киберугроз и фактически развязанной Западом информационной войны. Из США продолжают звучать обвинения о попытках Москвы при помощи информационных технологий повлиять на внутриамериканские процессы. Похожие заявления слышны в Европе, в частности, в ФРГ. Кроме того, недавно Европарламент принял резолюцию о противодействии «российской пропаганде».

В этих условиях Россия решила официально заявить о своей позиции и дать сигнал западным партнерам, что не останется в долгу и ответит на подобное «дружелюбие». В доктрине отмечается, что «информационно-психологическое воздействие, направленное на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации» со стороны иностранных спецслужб усиливается, что приводит к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности различных государств. Россия намерена этому противостоять. Кроме того, Москва будет защищать российских журналистов, которые «подвергаются за рубежом откровенной дискриминации» и перед которыми возводят преграды для «осуществления профессиональной деятельности».

Советник президента РФ по развитию интернет-технологий Герман Клименко в беседе с «Известиями» отметил, что новая доктрина – это своего рода заданный курс, при помощи которого правительство разработает план действий относительно того, каким образом следует противостоять нарастающим угрозам в киберпространстве и информационной сфере.

- Что касается российских СМИ за рубежом, то здесь есть два важных вопроса. Во-первых, речь идет о поддержке финансирования, а во-вторых - это глобальная история, включающая и юридические, и технологические аспекты. Основная задача государства – присутствовать на иных рынках и отстаивать свою позицию при наличии возможностей. Не всегда у наших СМИ есть ресурсная база, чтобы эффективно себя защищать, особенно в чужой стране. И помощь государства на местах через дипломатические миссии, опытных юристов и адвокатов – одно из основных условий, которое нам необходимо, - считает советник президента.

По его мнению, сейчас существует общемировой тренд, когда на системы военной безопасности государств оказывается очень серьезное давление при помощи цифровых технологий - «количество кибератак возрастает с каждым днем», а необходимое противостояние в информационной сфере становится "фактически сравнимо с гонкой вооружений".

- С ростом числа таких атак увеличиваются и затраты государства. Мы вступаем в повторение эпохи "звездных войн", когда Россия и США много инвестировали в оборону, и экономика работала на износ. Мы вкладываем в безопасность достаточно много денег - из-за постоянного увеличения рисков. Эти затраты не наносят ущерба экономике, но они весьма значимы, - сказал Герман Клименко.

На вопрос, необходимо ли создать в России специализированную межведомственную структуру для централизованной борьбы с информационными угрозами, Клименко ответил, что доктрина – это те «начертанные пути, по которым будут двигаться правительство и законодательство».

- Правительство и связанные с этой областью специалисты еще раз перечитают документ и решат, что нужно для противодействия существующим угрозам в этом поле, - заключил советник президента.