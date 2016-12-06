Вице-губернатор Новгородской области покинул свой пост

Вице-губернатор Новгородской области Юрий Маланин покинул свой пост.

Как сообщает ИА «Новгород.ру», заявление об увольнении чиновник написал по собственному желанию.

Юрий Маланин был назначен на должность вице-губернатора после ареста весной 2013 года заместителя главы администрации Новгородской области Арнольда Шалмуева, признанного виновным в крупном хищении денежных средств, выделенных на ремонт дорог в регионе.



Юрий Маланин также курировал сферу строительства, ремонта дорог и транспортного обеспечения Новгородской области.