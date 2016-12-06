США отозвали свои предложения по выводу боевиков из Алеппо

США отозвали свои предложения по выводу боевиков из Восточного Алеппо, которые сделал глава Госдепартамента Джон Керри 2 декабря. Штаты выдвинули новую инициативу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вчера мы получили от них (США) сообщение, что они не смогут завтра встретиться (для консультаций по Алеппо), потому что они передумали. Свой документ отзывают, и теперь у них новый документ. Этот документ, судя по нашим первым впечатлениям, всё возвращает на круги своя и выглядит как попытка купить время, чтобы боевики отдышались, перевели дух и пополнили свои запасы», — цитирует Лаврова ТАСС.

Российский министр резюмировал: серьезного разговора с американцами по Сирии не выходит.

«Есть понимание, что серьезного разговора с нашими американскими партнерами не получается. Так было с договоренностями от 9 сентября, которые были достигнуты, вступили в силу, но США стали искать предлоги, чтобы из них выйти, и в итоге нашли такой предлог. Теперь очень похожая ситуация», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что то, что было предложено США «на бумаге» и публично поддержано Россией, теперь «опять, оказывается, не подходит».

Лавров отметил, что в Вашингтоне как будто пытаются дискредитировать заявления и действия Керри, на встречах с которым были достигнуты договоренности.

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