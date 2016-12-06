В Египте задержали преступников, торговавших человеческими органами

Членов крупной международной преступной группировки, торговавшей человеческими органами, задержала полиция Египта. В нее входили преподаватели университетов, врачи и медсестры.

Преступники — граждане Египта и других арабских государств — принуждали египтян за незначительное денежное вознаграждение к операциям по извлечению органов с целью их последующей нелегальной перепродажи на территории страны или за рубежом.



Полиция провела обыски в квартирах злоумышленников, в ходе которых обнаружила крупные суммы денег в египетских фунтах и иностранной валюте, сообщает Утро.ru.

Расследование велось под контролем Генпрокуратуры Египта в течение нескольких месяцев.