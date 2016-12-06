Сухой закон могут ввести еще в десяти селах Якутии

Еще в десяти селах Якутии могут запретить розничную продажу алкоголя. Муниципалитеты внесли проекты законов об этом на рассмотрение народных депутатов.

Якутские парламентарии республики 20–21 декабря рассмотрят блок проектов законов о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях 10 сел. С докладами выступят главы муниципальных образований, сообщает ИА YakutiaMedia.

На сегодняшний день сухой закон действует на территории 72 населенных пунктов Якутии.

Решение об установлении полного запрета на продажу алкогольной продукции, по мнению местных властей, способствует воспитанию здорового образа жизни среди молодежи. Ведение сухого закона помогает предупреждению правонарушений и установлению благоприятной социальной обстановки. За соблюдением закона будут следить члены Общественного совета и местные чиновники.

Сухой закон вводится в республике не в первый раз. В советские годы алкоголь в Якутии продавали только домохозяйкам.

