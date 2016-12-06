На севере Москвы могут появиться улица и памятник Фиделю Кастро

Проектируемые проезды №6205 и №6204 на северо-востоке Москвы могут быть переименованы в честь недавно скончавшегося лидера кубинской революции Фиделя Кастро. С такой инициативой выступил глава управы района Северное Медведково Борис Трофимов.

Как передает ТАСС, он уже направил соответствующее предложение главе Мосгордумы Алексею Шапошникову. Помимо переименования проектируемых проездов, Борис Трофимов также предложил установить в этом районе памятник в честь легендарного революционера.

«Сквер имени 50-летия ВЛКСМ, находящийся в пределах вышеуказанных проездов, обладает возможностью разместить на своей территории памятник кубинскому лидеру и создать целостность исторического облика», — пояснил глава района Северное Медведково.

Он также отметил, что изменение названий улиц не вызовет социальной напряженности, поскольку ни одно из жилых строений в этом районе не имеет адресной привязки к проездам и жителям не придется менять данные регистрации.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни. Его похоронили 4 декабря на кладбище в городе Сантьяго-де-Куба.