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Глава КС озвучил принципы взаимодействия с ЕСПЧ

Валерий Зорькин считает, что Конституционный суд находит пути для исполнения решений ЕСПЧ

— Мы действуем не по принципу воздвижения стен, а по принципу строительства мостов, — заявил сегодня глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, говоря о новых полномочиях КС по оценке исполнений решений Европейского суда по правам человека.

Выступая на IX Всероссийском съезде судей в Москве, Зорькин заявил, что КС занимается не тем, как не исполнить решение, а тем, как по запросу найти пути для исполнения. По его мнению, КС находит решения, чтобы провести решения ЕСПЧ в российскую правовую систему.

Новые полномочия КС РФ по оценке исполнимости решений ЕСПЧ получил благодаря внесенным в конце прошлого года изменениям в закон «О Конституционном суде РФ». Этот механизм КС впервые применил весной этого года в вопросе об исполнимости постановления ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России», касающегося права осужденных голосовать на выборах.

Страсбургский суд вступился за Сергея Анчугова и Владимира Гладкова, которые в России были приговорены к смертной казни, впоследствии замененной на 15-летний срок заключения. В ЕСПЧ отметили, что запрет на участие в выборах для лишенных свободы недопустим.

Уже на следующей неделе КС рассмотрит запрос Минюста РФ о том, нужно ли исполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации в €1,8 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Такое решение Страсбургский суд вынес 31 июля 2014 года, признав, что налоговые претензии со стороны государства к компании были незаконными, а ее права на судебную защиту и справедливое разбирательство были нарушены. Россия с этим решением не согласна.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Глава КС озвучил принципы взаимодействия с ЕСПЧ

Валерий Зорькин считает, что Конституционный суд находит пути для исполнения решений ЕСПЧ

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