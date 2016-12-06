Глава КС озвучил принципы взаимодействия с ЕСПЧ

Валерий Зорькин считает, что Конституционный суд находит пути для исполнения решений ЕСПЧ
— Мы действуем не по принципу воздвижения стен, а по принципу строительства мостов, — заявил сегодня глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, говоря о новых полномочиях КС по оценке исполнений решений Европейского суда по правам человека.
Выступая на IX Всероссийском съезде судей в Москве, Зорькин заявил, что КС занимается не тем, как не исполнить решение, а тем, как по запросу найти пути для исполнения. По его мнению, КС находит решения, чтобы провести решения ЕСПЧ в российскую правовую систему.
Новые
полномочия
КС РФ по
оценке исполнимости решений ЕСПЧ получил
благодаря
внесенным в конце прошлого года изменениям
в закон «О Конституционном суде РФ».
Этот
механизм КС впервые применил весной
этого года в вопросе об исполнимости
постановления ЕСПЧ по делу «Анчугов и
Гладков против России», касающегося
права осужденных голосовать на выборах.
Страсбургский суд вступился
за Сергея Анчугова и Владимира Гладкова,
которые
в
России
были приговорены к смертной казни, впоследствии
замененной на 15-летний срок заключения. В ЕСПЧ отметили, что запрет на участие
в выборах для лишенных свободы недопустим.
Уже на следующей неделе КС рассмотрит запрос Минюста РФ о том, нужно ли исполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации в €1,8 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Такое решение Страсбургский суд вынес 31 июля 2014 года, признав, что налоговые претензии со стороны государства к компании были незаконными, а ее права на судебную защиту и справедливое разбирательство были нарушены. Россия с этим решением не согласна.