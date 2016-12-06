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Министерства и ведомства проверили на открытость

Россельхознадзор в этом году вышел в лидеры, а Минэкономразвития, напротив, потеряло 17 пунктов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Самыми открытыми органами власти по итогам 2016 года стали МЧС и Минобороны. В тройку лидеров также попал Россельхознадзор. Самыми закрытыми признаны Минстрой и Росавтодор. Одним из лидеров падения стало Минэкономразвития, где недавно сменился руководитель. Такие данные представили ВЦИОМ и Открытое правительство по итогам оценки 38 федеральных министерств и ведомств в рейтинге открытости федеральных органов исполнительной власти.

Лидером рейтинга информационной открытости стало МЧС (58,7 балла), в прошлом году занимавшее второе место. Минобороны, возглавлявшее топ-3 самых открытых федеральных органов власти в 2015 году опустилось на второе место, набрав 57,5 балла.

В этом году в тройку лучших попал Россельхознадзор (53,7 балла), поднявшись в рейтинге сразу на 18 позиций.

Высокие показатели открытости оказались у Роскомнадзора (53,4 балла), МИДа (52,7 балла), Минкомсвязи (52,0 балла), ФНС (51,9 балла), Минюста (51,5 балла) и Ростехнадзора (51,4 балла).

При этом Минэкономразвития, замыкавшее тройку лидеров год назад, теперь оказалось одним из лидеров падения: ведомство оказалось в группе «скорее закрытые» (48,5 балла), опустившись в рейтинге на 17 позиций.

Наиболее закрытыми министерствами и ведомствами признаны Минстрой (42,9 балла), Росавтодор (42,9 балла), Минвостокразвития (43,5 балла), Минсельхоз (43,9 балла), Минкавказ (44,8 балла), ФССП (45,0 балла), Минтранс (45,3 балла), Росздравнадзор (45,8 балла), Минприроды (45,9 балла) и Роспотребнадзор (46,2 балла).

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров отмечает, что в 2016 году прибавили в открытости ведомства, которые в прошлом году оказались не на лучших позициях.

— Они не стали «пенять на зеркало», а разобрались, почему и народ, и эксперты, и бизнес, и власти, которые имеют отношение к этим ведомствам, так плохо их оценивают, — говорит Федоров. — Россельхознадзор за это активно взялся, и результат налицо, а у Минэконоразвития — полный спад по всем показателям, значит, не этому был отдан приоритет, чем-то другим занимались. Будет новый рейтинг через год, надеюсь, новый министр воспримет эти оценки как нулевую точку, с которой можно будет дальше двигаться, и обязательно вверх, — прокомментировал Федоров.

Напомним, что рейтинг отражает качество реализации Концепции открытости в работе федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением правительства РФ 30 января 2014 года.

По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, несмотря на призыв руководства страны к большей открытости власти, некоторые руководители ведомств отказываются следить за политическими трендами и игнорируют этот посыл, оказываясь в конце списка.

Хорошие показатели в рейтинге, по словам политолога, связаны с информационной активностью госструктур, которые озаботились этой проблемой.

Первое независимое исследование открытости федеральных министерств и ведомств ВЦИОМ провел под эгидой Открытого правительства в 2014 году, в нем приняли участие 10 самых «социальных» органов власти. В 2015 году масштабы оценки были значительно расширены: исследование охватило уже 41 ведомство.

Исследование ВЦИОМа проходило с июля по сентябрь 2016 года в несколько этапов: было проведено 27 телефонных опросов на территории РФ по 1,2 тыс. человек (статистическая погрешность — не более 3,9%); опрошено 5,7 тыс. сотрудников региональных и муниципальных органов власти, руководителей общественных объединений; 5,7 тыс. представителей бизнеса; проведено 367 экспертных интервью.

Оценки профильным министерствам давали граждане, знакомые с работой ведомств. Так, деятельность Минкавказа оценивали жители Северо-Кавказского федерального округа, Минвостокразвития — жители Дальневосточного федерального округа, Росавтодора — автовладельцы, Минсельхоза — сельское население, а Минобрнауки — учащиеся и их родители.

По словам министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, такое экспертное мнение имеет важное прикладное значение.

— Во-первых, мы теперь можем оценить динамику тех или иных ведомств по сравнению с предыдущими годами в разрезе их работы с целевыми аудиториями для каждого конкретного министерства. Кроме того, мы можем оценить, каким образом реализуется и насколько успешно внедряется в работу министерств и ведомств каждый из 10 механизмов открытости. Во-вторых, мы можем зафиксировать лучшие практики и обратить внимание на слабые точки, то есть неудовлетворенные запросы к ведомствам со стороны бизнеса, граждан и экспертного сообщества, — отметил министр.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Министерства и ведомства проверили на открытость

Министерства и ведомства проверили на открытостьРоссельхознадзор в этом году вышел в лидеры, а Минэкономразвития, напротив, потеряло 17 пунктов

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