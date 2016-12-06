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В Доме болельщиков «Локомотива» проводят обыски по делу об экстремизме

Уголовное дело в отношении организации было возбуждено после матча между командой футбольного клуба с албанским «Скендербеу» в 2015 году

Оперативники ГУ МВД России по противодействию экстремизму проводят обыски в Доме болельщиков ФК «Локомотив» на востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следственные действия в Доме болельщиков «Локомотива» связаны с уголовным делом, которое было возбуждено осенью 2015 года по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», — приводит ТАСС слова источника.

По его словам, уголовное дело в отношении организации было возбуждено после матча между российским «Локомотивом» и албанской командой «Скендербеу», который состоялся 1 октября 2015 года. Во время встречи двух клубов болельщики «железнодорожников» скандировали кричалки экстремистского содержания в адрес зарубежной команды.

Источник пояснил, что оперативники ищут материалы экстремистского характера, запрещенную литературу и символику, а также устанавливают лиц, которые могли иметь отношение к этим нарушениям.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Доме болельщиков «Локомотива» проводят обыски по делу об экстремизме

Уголовное дело в отношении организации было возбуждено после матча между командой футбольного клуба с албанским «Скендербеу» в 2015 году

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