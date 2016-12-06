Общественники «Аэрофлота» пожаловались на дальневосточных дебоширов

Общественный совет Аэрофлота пожаловался на дебоширов с Дальнего Востока. Они направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину открытое письмо.



В обращении члены Общественного совета просят депутатов принять изменения в действующее законодательство для борьбы с авиадебоширами. По данным авиаперевозчика, чаще всего нарушают правила пассажиры из городов Дальнего Востока, а также на рейсах в Таиланд.



Член Общественного совета Виктор Суханов рассказал ИА SakhalinMedia о просьбе ввести уголовную ответственность за дебош на борту. Они считают, что необходимо законодательно разрешить черные списки. По их мнению, у авиакомпаний должно быть право отказа в перелете злостным нарушителям, которые ранее нападали на членов экипажа или нанесли материальный ущерб на борту.



Кроме того, общественники просят увеличить штрафы за правонарушения на борту до 500 тыс. рублей, а также законодательно разрешить использование средств сдерживания в виде пластиковых наручников.

Сообщается, что за 10 лет на борту авиалайнеров Аэрофлота более 3,1 тыс. нарушителей. 16 нарушений привели к вынужденной посадке бортов.

