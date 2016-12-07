Гуманитарные коридоры предотвратят бойню в Мосуле

Гуманитарная ситуация в окруженном иракскими войсками, ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби» и курдскими отрядами пешмерга Мосуле, несмотря на информационную блокаду со стороны западных СМИ, остается под пристальным вниманием международных организаций и ряда стран, в том числе России. В Багдаде утверждают, что делают всё возможное для облегчения положения людей, и сетуют на отсутствие практической помощи со стороны мирового сообщества. В Москве между тем называют происходящее средневековой бойней.

Вооруженные силы Ирака в ходе операции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) не только не пренебрегают правами гражданского населения, но и делают всё, чтобы облегчить его положение, и, в частности, организуют гуманитарные коридоры для выхода людей из осажденного города. Об этом «Известиям» рассказал член комитета иракского парламента по правам человека Хабиб ат-Тарфи.

— Иракская армия уделяет повышенное внимание защите гражданского населения в Мосуле. Для выхода людей мы организуем гуманитарные коридоры и зоны безопасности. Кроме того, в ряде случаев, например, в густонаселенных районах, ограничено применение боевой авиации и артиллерии. Но, несмотря на все усилия, гуманитарная ситуация действительно оставляет желать лучшего. Когда сталкиваются две армии, можно рассчитывать на соблюдение в той или иной степени законов войны, в том числе касающихся прав человека. Но мы противостоим террористам, что накладывает соответствующий отпечаток. Боевики уничтожают гражданскую инфраструктуру, в результате чего у людей нет ни питьевой воды, ни электричества. Они используют гражданских лиц в качестве живого щита, пытают и убивают их, — заявил иракский депутат.



По его словам, забота о мирном населении ложится практически целиком на плечи иракских властей, тогда как речь идет о противостоянии организации, представляющей угрозу всему миру.



— ИГИЛ является продуктом западной, и прежде всего американской, политики, и мы рассчитываем, что США хотя бы частично разделят ответственность в вопросе защиты гражданского населения, — отметил Хабиб ат-Тарфи.

Слова парламентария «Известиям» подтвердил директор иракского Республиканского центра изучения стратегии и безопасности Муатазз Мухи Абдель Хамид.

— Еще до начала операции по освобождению Мосула власти в Багдаде приняли ряд мер для обеспечения безопасности гражданского населения. В частности, к северу от Эрбиля были созданы специальные зоны, где собираются покидающие город жители. Кроме того, для выхода мирного населения организованы специальные гуманитарные коридоры. Также военные развернули лагеря, где жители Мосула могут получить медицинскую помощь, продукты питания и питьевую воду. Но людей зачастую не выпускают боевики ИГИЛ. Они используют гражданское население в качестве живого щита. В городе не хватает воды и медикаментов, наблюдаются перебои с электричеством, — рассказал Муатазз Мухи Абдель Хамид.

Он отметил, что, несмотря на всю сложность гуманитарной ситуации, положение гражданского населения не является настолько критичным, как об этом говорят некоторые СМИ. В частности, собеседник «Известий» указал, что, например, пресса ряда арабских монархий Персидского залива намеренно искажает картину происходящего в Мосуле, чтобы очернить власти в Багдаде.

Между тем гуманитарная ситуация в городе остается предметом беспокойства ряда международных организаций и стран, в том числе России. Так, официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее раскритиковала международную коалицию во главе с США за то, что своими действиями она только ухудшает положение гражданского населения.

«Контртеррористическая операция, проводимая ведущими державами XXI века, превратилась в средневековую бойню, в которой в первую очередь страдает гражданское население. Население Мосула массово гибнет как от террористов, так и от противостоящих им сил коалиции», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook 6 ноября.

Говоря о гуманитарных коридорах, дипломат отметила, что коалиция, по существу, практически не уделяет внимания защите гражданского населения.

— Оказалось, что никакого основательного плана спасения гражданских лиц не разработано. Гуманитарные коридоры — даже близко такого нет. Отсутствует системность в эвакуации населения, — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.