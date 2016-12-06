Эксперты: выборы могут ускорить выход потребрынка РФ из кризиса

Приближение предстоящих в 2018 году президентских выборов в России способно ускорить выход потребительског о рынка страны из кризиса, следует из прогноза Высшей школы экономики.



По мнению экономистов, дополнительным стимулятором спроса россиян на товары может стать наращивание реальных доходов населения, которые до сих пор уже пару лет демонстрируют отрицательную динамику.



«В 2017 году, учитывая завершение электорального цикла, мы почти наверняка увидим раздачу финансовых бонусов», — цитирует портал anrt.info прогноз ВШЭ.



Высшая школа экономики также отмечает, что позитивными для потребительског о рынка маркерами уже сейчас являются рост реальных зарплат, формирующих две трети денежных доходов россиян, а также отсутствие акцентированног о роста их сбережений и ажиотажной продажи национальной валюты.



«В ближайшее время мы сможем увидеть замедление снижения товарооборота», — считает ВШЭ.



По итогам 2015 года оборот розничной торговли России упал на 10%, после этого в 2016 году динамика показателя продолжает находиться в отрицательном поле. В октябре спад в годовом выражении превышал 4%.

