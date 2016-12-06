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Эксперты: выборы могут ускорить выход потребрынка РФ из кризиса

По их мнению, государство наверняка простимулирует спрос

Приближение предстоящих в 2018 году президентских выборов в России способно ускорить выход потребительского рынка страны из кризиса, следует из прогноза Высшей школы экономики.

По мнению экономистов, дополнительным стимулятором спроса россиян на товары может стать наращивание реальных доходов населения, которые до сих пор уже пару лет демонстрируют отрицательную динамику.

«В 2017 году, учитывая завершение электорального цикла, мы почти наверняка увидим раздачу финансовых бонусов», — цитирует портал anrt.info прогноз ВШЭ.

Высшая школа экономики также отмечает, что позитивными для потребительского рынка маркерами уже сейчас являются рост реальных зарплат, формирующих две трети денежных доходов россиян, а также отсутствие акцентированного роста их сбережений и ажиотажной продажи национальной валюты.

«В ближайшее время мы сможем увидеть замедление снижения товарооборота», — считает ВШЭ.

По итогам 2015 года оборот розничной торговли России упал на 10%, после этого в 2016 году динамика показателя продолжает находиться в отрицательном поле. В октябре спад в годовом выражении превышал 4%.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Эксперты: выборы могут ускорить выход потребрынка РФ из кризиса

По их мнению, государство наверняка простимулирует спрос

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