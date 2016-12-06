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Песков: Владимир Путин в корне отличается от политиков-популистов

Президент РФ регулярно встречается с работниками региональных предприятий, чтобы быть в курсе ситуации на местах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин регулярно встречается с работниками региональных предприятий, чтобы всегда быть в курсе ситуации на местах.

«Вы знаете, господин Путин, он именно и отличается от других политиков тем, что он занимается на фактически ежедневной основе тем, чем многие другие политики тире популисты занимаются только в предвыборное время», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, является ли общение Путина с рабочими частью предвыборной президентской кампании.

Песков также добавил, что Путин каждый день «держит руку на пульсе жизни в регионах, экономической составляющей», отслеживая, с какими проблемами сталкиваются те или иные предприятия.

«И именно в этом русле следует воспринимать череду таких встреч», — резюмировал Песков.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Песков: Владимир Путин в корне отличается от политиков-популистов

Президент РФ регулярно встречается с работниками региональных предприятий, чтобы быть в курсе ситуации на местах

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