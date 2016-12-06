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В «Домодедово» экстренно сел пассажирский лайнер

Причиной инцидента явилась разгерметизация кабины пилотов

Пассажирский лайнер A-321, следовавшей рейсом из Уфы и Москву, был вынужден экстренно сесть в аэропорту «Домодедово» по причине разгерметизации кабины пилотов. Сообщается, что неполадки были выявлены во время полета над Самарской областью.

Несмотря на возникшие неполадки, пилотам удалось благополучно добраться до аэропорта «Домодедово» и совершить посадку в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал, лайнер осматривают техники, сообщает Дни.Ру.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В «Домодедово» экстренно сел пассажирский лайнер

Причиной инцидента явилась разгерметизация кабины пилотов

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