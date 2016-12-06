В «Домодедово» экстренно сел пассажирский лайнер

Пассажирский лайнер A-321, следовавшей рейсом из Уфы и Москву, был вынужден экстренно сесть в аэропорту «Домодедово» по причине разгерметизации кабины пилотов. Сообщается, что неполадки были выявлены во время полета над Самарской областью.

Несмотря на возникшие неполадки, пилотам удалось благополучно добраться до аэропорта «Домодедово» и совершить посадку в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал, лайнер осматривают техники, сообщает Дни.Ру.