Путин: правовое поле меняется слишком часто

Быстрое изменение российского правового создает угрозу правоприменению, считает президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил во вторник, выступая на Всероссийском съезде судей.

«Нужно признать, что наше правовое поле меняется очень быстро, слишком быстро и порой несистемно, что создает немало угроз процессам правоприменения», — сообщил российский лидер.

Вместе с тем Владимир Путин признал, что правовой системе требуется корректировка, однако стабильность и предсказуемость закона являются гарантией качества национальной юрисдикции.

Кроме того, президент России призвал судейское сообщество повлиять на эту ситуацию.

«Уверен, что парламент с должным вниманием отнесется к вашему авторитетному мнению», — заверил глава государства.

IX Всероссийский съезд судей проходит в Москве 6–8 декабря. На нем присутствуют представители высших российских судов, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, мировые судьи и представители конституционных (уставных) судов субъектов РФ.

