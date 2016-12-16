Вячеслав Василевский: «Моя цель — стать чемпионом UFC»

18 декабря в Санкт-Петербурге пройдет бойцовский турнир российского промоушена ACB. В одном из центральных поединков вечера свой дебютный бой в новой организации проведет 28-летний россиянин Вячеслав Василевский. Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов расспросил бойца о его спортивной карьере, желании попробовать себя в UFC и причинах недолгого выступления в Bellator.

— Вячеслав, вы помните, как пришли в спорт? Почему выбрали именно единоборства?

— Спортом я начал заниматься в 8–9 лет. Жил в маленьком сибирском городе Зеленодольске. Выбора особо не было — секций было немного, так что я пошел на дзюдо. Мне очень повезло с первым тренером, он привил мне любовь к этому спорту. В 18 лет я впервые поехал на чемпионат Сибири и выиграл его. Затем уже были чемпионаты России, чемпионаты Европы, мира...



— Часто приходилось драться в детстве?

— Детство и юношество у всех российских мальчишек всегда было неспокойным. Наверное, это даже было одним из мотивирующих факторов для того, чтобы выделяться на фоне сверстников. Навыки борьбы всегда делали меня фаворитом в уличных или дворовых потасовках.

— Когда вы решили попробовать свои силы в ММА?

— В ММА я первый раз выступил на турнире в Праге. Это было весной 2008 года, в мае. Тогда это казалось для меня чем-то новым и интересным. Решение было абсолютно необдуманным, я даже не знал, во что ввязываюсь, но решил проверить свои силы в чем-то новом. В первом же поединке я победил удушающим приемом.

— Когда вы поняли, что стали знаменитым?

— В 2010 году я впервые завоевал пояс чемпиона в полутяжелом весе организации М-1 — в финале победил поляка Томаша Наркуна, при этом сломав в бою руку. После того поединка меня стали узнавать на улице.

— Есть желание перебраться в UFC?

— У меня есть такая цель. Она возникла уже давно. Я много где выступал — и в России, и в Европе, и в Bellator. Сейчас есть контракт с ACB на три боя. Надо достойно выступить и одержать победу в каждом, а дальше будет видно.

— Вы провели два поединка в Bellator. В одном одержали победу, в другом уступили — на этом ваши выступления в этом промоушене завершились. Почему?

— На тот момент у меня был контракт с М-1, поэтому после судебных споров мне пришлось прекратить отношения с американским промоушеном и вернуться в Россию.

— Сейчас в России обсуждают возможный объединенный турнир между ведущими промоушенами нашей страны. Как вы относитесь к такой идее?

— Это очень интересная идея. В России сейчас ММА на подъеме. Если это будут бои топовых представителей, то это было бы здорово! Мне бы было очень интересно поучаствовать в подобном соревновании. Меня часто вызывают на бой молодые начинающие ребята, но я хотел бы драться с бойцами высокого уровня и с большим опытом. Хочу помериться силами с ведущими российскими спортсменами.

— Кто, по вашему мнению, являются таковыми?

— Александр Шлеменко, Рамазан Эмеев, Анатолий Токов. Я уже дважды встречался с Шлеменко, и мне было бы интересно сразиться с ним и в третий раз.

— Вы дважды уступили ему. И если в первом поединке поражение было присуждено решением судей и вызвало серьезную дискуссию, то во второй схватке Шлеменко победил удушающим приемом. Чего не хватило вам для победы?

— Не могу сказать. По ходу боя всё шло хорошо, но одна нелепая случайная ошибка привела к такому нелогичному завершению поединка. Я сам в этом виноват.

— Выделите лучших бойцов ММА за всю историю этого вида спорта.

— Федор Емельяненко. Без сомнений. Лучший из лучших. Из иностранных бойцов я бы выделил Андерсона Силву и Кейна Веласкеса.

— Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор?

— Без сомнений, Хабиб. Если он навяжет свою привычную тактику, будет работать так, как он умеет это делать, то у ирландца не будет никаких шансов. Держать, бросать, душить. А вот на дистанции Хабибу будет тяжело. Но думаю, что если этот бой всё же состоится, то победа будет за Нурмагомедовым.

— Какую цель вы ставите перед собой на ближайшее будущее?

— Стать чемпионом UFC.



— Есть ли у вас хобби? Как проводите время вне тренировок?

— Последние полтора года у меня одно хобби — мой сын. Стараюсь всё свое свободное время проводить с ним. Любим путешествовать с семьей. Недавно первый раз в жизни ездил на рыбалку — очень понравилось, обязательно поеду еще раз.

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