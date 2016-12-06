В Воронеже разразился скандал вокруг установки главной городской елки

В воронежское УФАС поступила жалоба на торги по установке главной елки города. Один из претендентов на участие в конкурсе обратил внимание на то, что в аукционе участвовала только одна компания.



В итоге единственный участник торгов не стал снижать цену за свою работу. Елка городскому бюджету обойдется в 7,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на представителя местной антимонопольной службы Андрея Логошина.

Агентство напоминает о том, что на конкурс поступило три заявки. Однако две из них комиссия отклонила из-за неполной документации. ООО «Фортис» оказалось единственным участником торгов.

Работы по установки елки еще не начались. В том случае, если ФАС признает результаты торгов ошибочными, торги будут проведены заново.

Отметим, что в этом году расходы на установку елки в шесть раз превысят прошлогодние.