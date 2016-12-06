Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Воронеже разразился скандал вокруг установки главной городской елки

В ФАС на торги по выбору исполнителя пожаловался один из претендентов

В воронежское УФАС поступила жалоба на торги по установке главной елки города. Один из претендентов на участие в конкурсе обратил внимание на то, что в аукционе участвовала только одна компания.

В итоге единственный участник торгов не стал снижать цену за свою работу. Елка городскому бюджету обойдется в 7,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на представителя местной антимонопольной службы Андрея Логошина.

Агентство напоминает о том, что на конкурс поступило три заявки. Однако две из них комиссия отклонила из-за неполной документации. ООО «Фортис» оказалось единственным участником торгов. 

Работы по установки елки еще не начались. В том случае, если ФАС признает результаты торгов ошибочными, торги будут проведены заново.

Отметим, что в этом году расходы на установку елки в шесть раз превысят прошлогодние.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Воронеже разразился скандал вокруг установки главной городской елки

В ФАС на торги по выбору исполнителя пожаловался один из претендентов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке