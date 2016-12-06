Правила перевозок детей в автобусах могут изменить

В Генеральной прокуратуре РФ выступили с предложением внести изменения в правила перевозок детей в автобусах. Официальный представитель ведомства Александр Куренной пояснил, что даже один автобус, в котором находятся дети, должен сопровождаться автомобилем ДПС.

«Машина ДПС даётся к колонне, которая состоит из не менее трёх автобусов, совершенно понятно, что эти требования надо поменять. Даже к одному автобусу нужен автомобиль ГИБДД, надо менять регламент перевозок», — цитирует Куренного ТАСС.

Эта тема в надзорном ведомстве поднялась в связи с трагедией на трассе Ханты-Мансийск—Тюмень. 4 декабря в ДТП погибли 12 человек, 10 из них — дети.

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