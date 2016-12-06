Электроснабжение в трех районах Тверской области восстановлено

Специалисты возобновили подачу электроснабжения в трех районах Тверской области, где ранее отключили свет из-за обрушившегося снегопада.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», в настоящий момент аварийно-восстановительные работы завершены в Осташковском, Торопецком и Сандовском районах.

«В зону локальных отключений попали несколько населенных пунктов, все они были включены в нормальную схему электроснабжения уже к концу дня», — сообщили в «Тверьэнерго».



В ликвидации последствий ухудшения погодных условий принимали участие сотрудники МЧС, ситуация находилась на контроле губернатора региона.