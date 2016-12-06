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Электроснабжение в трех районах Тверской области восстановлено

Ранее жители остались без света из-за обильного снегопада

Специалисты возобновили подачу электроснабжения в трех районах Тверской области, где ранее отключили свет из-за обрушившегося снегопада.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», в настоящий момент аварийно-восстановительные работы завершены в Осташковском, Торопецком и Сандовском районах.

«В зону локальных отключений попали несколько населенных пунктов, все они были включены в нормальную схему электроснабжения уже к концу дня», — сообщили в «Тверьэнерго».

В ликвидации последствий ухудшения погодных условий принимали участие сотрудники МЧС, ситуация находилась на контроле губернатора региона.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Электроснабжение в трех районах Тверской области восстановлено

Ранее жители остались без света из-за обильного снегопада

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