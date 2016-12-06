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«Моана» возглавила российский прокат

Полнометражная анимация в очередной раз обошла игровые ленты

Фото: пресс-служба «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг»

Первую строчку российского бокс-офиса уикенда 1–4 декабря возглавила новая полнометражная анимация студии Disney «Моана», собравшая 334 млн рублей, сообщает портал «Кинодата». Результат не стал рекордом для студии, но оправдал ожидания производителей и прокатчиков.

— «Моана», наполненная солнечными яркими красками, — идеальное кино для семейной аудитории, — рассказал «Известиям» гендиректор сети кинотеатров КАРО Ник Глушко. — У ленты высокая узнаваемость, и результаты бокс-офиса были вполне ожидаемы. Мы думаем, что фильм будет хорошо работать весь декабрь и, возможно, новогодние праздники. Результаты сборов по нашей сети можно сравнить с бокс-офисом анимационного блокбастера «Холодное сердце».

На втором месте — криминальный триллер «Союзники» с Брэдом Питтом и Марийон Котияр — его касса составила 114 млн рублей, хотя сборы изначально предполагались гораздо выше. Третью строчку занял фантазийный блокбастер по сценарию Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают» — 111 млн при общей кассе в 1,3 млрд.

Четвертая позиция у российско-армянской драмы «Землетрясение» режиссера Сарика Андреасяна. Экранизация событий 1984 года собрала 97,5 млн в стартовый уикенд. При бюджете в 200 млн шансов окупиться в прокате у нее немного.

Замыкает пятерку лидеров российского проката отечественная военная драма «28 панфиловцев» — 78 млн при общей кассе в 300 млн.

— В этот уикенд с замечательной комедии «Новогодний корпоратив» с Дженнифер Энистон стартует марафон новогодних фильмов. Мы также с нетерпением ждем новый фильм Тома Форда «Под покровом ночи», — отметил Глушко.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

«Моана» возглавила российский прокат

«Моана» возглавила российский прокатПолнометражная анимация в очередной раз обошла игровые ленты

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