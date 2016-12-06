В Самаре откроют специальные площадки для выгула собак. Их организуют на территории городских парков.



Проект планируется реализовывать совместно с клубами собаководов. Пилотной площадкой для выгула станет парк «Дружба».

«Дело в том, что собачников здесь столько же, сколько и просто гуляющих. Идея простая: создать нормальные условия для выгула собак. Собаки разные, важно, чтобы они никому не мешали. Мы связались с клубами собаководов и совместно с ними будем реализовывать этот проект» — сказал sgpress.ru директор МАУ «Парки Самары» Евгений Кришталь.



Площадки будут круглогодичными со специальными урнами для сбора отходов и мешками для мусора, передает ВолгаНьюс.рф.

