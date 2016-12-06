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Победителя «Золотого мяча» назовут 12 декабря

На награду номинированы 30 футболистов

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 12 декабря. Об этом объявил журнал France Football, в конце сентября огласивший список из 30 футболистов, претендующих на награду.

Среди них – Криштиану Роналду, Гарет Бейл, Тони Кросс и Антуан Гризманн. С этого года приз лучшему футболисту года по версии ФИФА и «Золотой мяч» вновь вручаются раздельно, так как завершилось сотрудничество федерации и France Football, сообщает «Спорт-Экспресс». Так, лучшего футболиста по версии ФИФА назовут 9 января. На почетное звание претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Антуан Гризанн.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Победителя «Золотого мяча» назовут 12 декабря

На награду номинированы 30 футболистов

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