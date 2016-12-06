Победителя «Золотого мяча» назовут 12 декабря

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 12 декабря. Об этом объявил журнал France Football, в конце сентября огласивший список из 30 футболистов, претендующих на награду.

Среди них – Криштиану Роналду, Гарет Бейл, Тони Кросс и Антуан Гризманн. С этого года приз лучшему футболисту года по версии ФИФА и «Золотой мяч» вновь вручаются раздельно, так как завершилось сотрудничество федерации и France Football, сообщает «Спорт-Экспресс». Так, лучшего футболиста по версии ФИФА назовут 9 января. На почетное звание претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Антуан Гризанн.

Читайте также: