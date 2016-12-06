Брянские чиновники уволены за сокрытие счетов в банках

В центре скандала в брянском городе Клинцы оказались 15 чиновников. Прокуратура установила многочисленные нарушения закона госслужащими.



В частности, сотрудники городской администрации указывали в справках о доходах фиктивные данные о банковских счетах. Также им удалось утаить сведения о компенсациях за «чернобыльское» жилье.

В итоге двоих чиновников уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». Остальные провинившиеся будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает интернет-газета «Брянские новости».