Рената Литвинова планирует снять фильм о Бродском

О планах снять картину об Иосифе Бродском актриса и режиссер рассказала на встрече со зрителями в рамках фестиваля «Неделя российского кино в Лондоне», где представляла две свои короткометражные работы, в том числе — новеллу «Сны Иосифа» из киноальманаха «Петербург. Только по любви».

— Эта новелла, посвященная Бродскому, — только часть большого сюжета, — пояснила Рената Литвинова. — Он будет тоже слегка сказочным, мне неинтересно идти в документальную историю. Цель искусства — показать вам нечто, от чего захотелось бы жить дальше.

По словам актрисы и режиссера, она планирует снять более развернутое произведение — в новеллу из-за ограниченного бюджета не удалось вместить все сюжетные линии и показать 1960-е более объемно.



— Конечно же, у этого персонажа будет большое продолжение, — заинтриговала всех Литвинова. — И это тоже будет нечто волшебное. Основная часть героев останется той же, но многие исчезнут.



Режиссер отметила также, что Бродский - не только ее любимый поэт, но и эталон мужской красоты.

— Когда меня спрашивают про мой идеал мужчины, я могу в том числе назвать и Бродского, — сказала Рената Литвинова. — Мне он кажется несказанно красивым.

Неделя российского кино — фестиваль, впервые прошедший в Лондоне с 30 ноября по 4 декабря 2016 года, при поддержке университета «Синергия». Генеральный продюсер и автор идеи фестиваля — Филипп Перкон. В рамках фестиваля было показано более 25 российских картин, в том числе «Ледокол», «Хороший мальчик», «Про любовь» и т.д.