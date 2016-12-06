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Верховный суд Польши отклонил запрос США об экстрадиции Полански

Постановление высшей инстанции является окончательным по этому делу

Верховный суд Польши отклонил запрос Вашингтона об экстрадиции режиссера Романа Полански в США, где его обвиняют в растлении несовершеннолетней.

«Кассация, внесенная генеральным прокурором, признана Верховным судом безосновательной», — передает слова судьи Михала Ласковского Федеральное агентство новостей.

Напомним, власти США в январе 2015 года обратились к польским властям с просьбой о выдаче режиссера. В октября прошлого года суд Кракова отклонил запрос.

Позже глава Минюста Польши Збигнев Зебро обжаловал решение краковского окружного суда, однако коллегия из трех судей Верховного суда отклонила его кассационную жалобу. Постановление высшей инстанции является окончательным по этому делу.

Уголовное преследование Полански продолжается с 1977 года. В США кинематографиста обвиняют в совращении несовершеннолетней Саманты Геймер, которой на тот момент было 13 лет.

В сентябре 2009 года во время визита на кинофестиваль в Цюрих Полански, имеющий французское и польское гражданства, был арестован по запросу властей США. Спустя несколько месяцев режиссера отпустили по дзалог в $4,5 млн, а в июле 2010 года швейцарский Минюст постановил отказать США в экстрадиции Полански и окончательно освободить его.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Верховный суд Польши отклонил запрос США об экстрадиции Полански

Постановление высшей инстанции является окончательным по этому делу

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