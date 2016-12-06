В Киеве мать оставила двух детей одних в квартире на девять дней

Годовалый ребенок погиб, а его двухлетняя сестра оказалась в реанимации, после того как мать детей оставила их в квартире в Киеве на девять дней. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы Украины.



20-летняя женщина бросила своих малолетних детей дома одних, отправившись к любовнику. Когда она вернулась после 9-дневного отсутствия, то обнаружила, что ее годовалый сын умер, а дочь находится в бессознательном состоянии.



Женщина обратилась в органы полиции, сообщает телеканал «Звезда».

Медики экстренно госпитализировали двухлетнюю девочку в городскую больницу и борются за жизнь ребенка.

Сообщается, что женщина задержана по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины «Задержание уполномоченным должностным лицом».



Обстоятельства страшной трагедии выясняются.

