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В Киеве мать оставила двух детей одних в квартире на девять дней

В результате годовалый малыш умер, а его двухлетняя сестра оказалась в реанимации

Годовалый ребенок погиб, а его двухлетняя сестра оказалась в реанимации, после того как мать детей оставила их в квартире в Киеве на девять дней. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы Украины.

20-летняя женщина бросила своих малолетних детей дома одних, отправившись к любовнику. Когда она вернулась после 9-дневного отсутствия, то обнаружила, что ее годовалый сын умер, а дочь находится в бессознательном состоянии.

Женщина обратилась в органы полиции, сообщает телеканал «Звезда».

Медики экстренно госпитализировали двухлетнюю девочку в городскую больницу и борются за жизнь ребенка.

Сообщается, что женщина задержана по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины «Задержание уполномоченным должностным лицом».

Обстоятельства страшной трагедии выясняются.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Киеве мать оставила двух детей одних в квартире на девять дней

В результате годовалый малыш умер, а его двухлетняя сестра оказалась в реанимации

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