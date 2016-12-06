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IKEA вернула себе доступ к счетам в России

Омбудсмен Борис Титов помог российской «дочке» шведской компании в тяжбе с бизнесменом Константином Пономаревым

Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens

Шведская компания IKEA добилась разблокировки своих российских счетов. У всемирно известного производителя мебели восстановлен доступ к 9,3 млрд рублей, находящихся на депозитах российского представительства корпорации ООО «Икеа Мос».

О положительном для IKEA судебном решении 6 декабря сообщил омбудсмен по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, оказавший корпорации юридическую помощь.

Счета российского филиала IKEA были арестованы 2 декабря по решению Краснинского суда Смоленской области. Кроме того, суд запретил налоговым органам вносить в ЕГРЮЛ информацию по реорганизации российской «дочки» IKEA.

Причиной санкций в отношении компании стало обращение в суд бизнесмена Константина Пономарева. У предпринимателя возникли разногласия с корпорацией по вопросу аренды генераторов для магазинов компании в Санкт-Петербурге. В IKEA сочли судебное решение необоснованным и незаконным. Представители компании заявили о негативном влиянии подобных инцидентов на общий бизнес-климат в стране.

«Мы расцениваем действия наших оппонентов как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы корпорации.

За поддержкой IKEA обратилась к уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей. Борис Титов провел встречу с представителями компании, а затем его юристы приняли участие в выработке стратегии судебного процесса.

«Блокировка счетов — крайняя обеспечительная мера. Можно понять, когда ее применяют к небольшим и новым компаниям, к компаниям-однодневкам, но блокировка счетов крупной иностранной компании, которая долгие годы работает на российском рынке, — беспрецедентный шаг», — приводит слова Титова «Интерфакс».

Омбудсмен также обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с официальным запросом. Титов попросил Лебедева разобраться в произошедшем и изложить свою точку зрения по поводу этого прецедента.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

IKEA вернула себе доступ к счетам в России

IKEA вернула себе доступ к счетам в РоссииОмбудсмен Борис Титов помог российской «дочке» шведской компании в тяжбе с бизнесменом Константином Пономаревым

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