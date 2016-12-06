Директор нефтеюганской спортшколы задержана по делу о ДТП в ХМАО

Директор нефтеюганской спортивной школы «Сибиряк» Ирина Тарасова задержана по делу о гибели 12 человек в ДТП под Ханты-Мансийском. Об этом сообщила директор департамента общественных и внешних связей региона Елена Шумакова.

«Мы подтверждаем информацию, что директор школы была задержана сегодня утром. С ней проводятся следственные действия», — приводит ее слова «РИА Новости».

В материале уточняется, что губернатор ХМАО Наталья Комарова распорядилась уволить Тарасову с занимаемой должности.

«В отношении заместителя директора спортивной школы начата служебная проверка, а также в отношении директора департамента физической культуры и спорта автономного округа», — также сообщила Шумакова.

Автобус, в котором были спортсмены из детской команды по спортивной акробатике, возвращавшейся в Нефтеюганск с соревнований, попал в ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями в минувшее воскресенье. Погибли 12 человек, в больницы доставили 23 пострадавших, 20 из них — дети.

Как сообщили в Следственном комитете России, ДТП было спровоцировано водителями автобуса и грузовика. В ведомстве считают, что в аварии виноваты оба водителя. Они были задержаны. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения.