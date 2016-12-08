Творческие вузы профинансируют из Резервного фонда

Заместитель председателя правительства Ольга Голодец объявила, что недостаток финансирования творческих вузов — 1,1 млрд рублей — будет компенсирован из Резервного фонда.

— Мы согласовали этот вопрос, он подписан в правительстве, ушло поручение премьера. Деньги сейчас зарезервированы в нашем фонде, они будут выделены, — заверила вице-премьер.

«Известия» разобрались в истории вопроса.

Ассоциация учебных заведений искусства и культуры (ее возглавляет ректор ВГИКа Владимир Малышев) забила тревогу после первого чтения бюджета-2017, когда выяснилось, что на финансирование творческих вузов выделяется на 1,1 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.

На созванном после этого заседании в комитете по культуре Государственной думы выяснилось, что источник проблемы — не в нехватке денег в бюджете, а в распределении финансирования между Министерством культуры и Министерством образования и науки.

— У нас возникло недоумение по поводу движения финансовых средств, — сообщил «Известиям» ректор Московской консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов. — Минобрнауки сократило объем средств, направляемых в Минкультуры на финансирование культурных вузов, а представитель Минфина при этом сообщил нам, что на образование в целом выделено не только не меньше, чем в прошлом году, а даже больше.

— Нам объяснили, что вузы финансируются по нормативам, — рассказала «Известиям» первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. — А нормативы у нас привязаны к количеству студентов. Но многие творческие специальности предполагают индивидуальное обучение... Мы обратились к министру образования, чтобы они, во-первых, вернули прежний уровень финансирования, а во-вторых, предложили разработать новые нормативы, учитывающие нашу специфику.

В официальном ответе на запрос «Известий» Минобрнауки подтвердило версию Елены Драпеко.

«Министерство применяет единые требования к расчетам нормативных финансовых затрат, утвержденные в рамках указа президента Российской Федерации в 2012 году, как для всех своих подведомственных вузов, так и для вузов, учредителями которых являются другие органы исполнительной власти. Единые требования в расчетах были применены и для учреждений, подведомственных Минкультуры России», — говорилось в сообщении министерства.

Проблемы культурных вузов должны решать Минфин и Минкультуры, заявили в ведомстве, отметив, что «направили в Минфин России предложения по дополнительному выделению более 1,1 млрд рублей на данные цели».

Однако выход нужно было искать срочно — иначе могли сорваться важные стройки, а некоторые учебные заведения и вовсе оказывались на грани выживания.

— Если не будет принята соответствующая корректировка, хотя бы сохраняющая прежний уровень финансирования, то, например, в консерватории есть прямая опасность срыва заранее намеченных проектов, утвержденных на уровне правительства, — предупреждал Александр Соколов. — В частности, это инженерный корпус, который обеспечивает энергетикой весь комплекс зданий консерватории и студенческий многофункциональный корпус.

И.о. ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Галина Маяровская в беседе с «Известиями» добавила, что денег может не хватить не только на покупку инструментов, без чего обучение студентов будет затруднено, но и на выполнение майских указов президента по повышению зарплат педагогов.

С музыкантами согласился и Владимир Малышев.

— 1,1 млрд — это именно те деньги, которые помогали нам штопать мелкие дыры. Без них не останется средств ни на что, кроме зарплат педагогов и оплаты коммунальных услуг. У нас, а также в консерватории ситуация осложняется тем, что новые построенные здания надо охранять, отапливать и обслуживать, а денег на это в бюджете не предусмотрено, — рассказал ректор ВГИКа.

Кроме того, Владимир Малышев напомнил, что еще в большей степени это может ударить по региональным учебным заведениям, которые не обладают такой репутацией, как консерватория и ВГИК, а следовательно — не могут привлекать дополнительное финансирование от меценатов.

После заседания в комитете по культуре Госдумы ректоры вузов написали письмо на имя президента. А в преддверии второго чтения проекта бюджета-2017 вопрос был поднят на президентском совете по культуре.

— За последние годы были выделены средства на различные программы по образованию, но вузы культуры ни в одну программу не вошли, — сообщил Владимиру Путину ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе. — Мы не просим о прибавлении, остаться хотя бы в рамках объемов финансирования 2016 года.



И вот теперь стало известно, что «дыру» в финансировании все-таки закроют. Культурные вузы вздохнули с облегчением, однако проблему с разным подходом Минкультуры и Минобразования к финансированию вузов решать всё же придется. В следующем году лишнего миллиарда у государства может и не найтись.