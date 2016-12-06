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Валерий Зорькин раскритиковал идею объединить КС и ВС

Она может привести к утрате механизма взаимного сдерживания и гармонизации государственной системы и общества

Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин выступил против объединения Конституционного и Верховного судов РФ и передачи функции высшего конституционного контроля в специальную коллегию ВС. 

В частности, такое предложение звучало во время обсуждения слияния Высшего арбитражного и Верховного судов РФ, которое состоялось в августе 2014 года. Тогда КС остался самостоятельной, независимой структурой в судебной системе.

— Очевидно поступили правильно законодатели, когда не пошли на соединение КС и ВС, —- сказал сегодня Валерий Зоркин, выступая на IX Всероссийском съезде судей в Москве.

Также Зорькин напомнил, что сторонники идеи объединения всех высших судов прежде всего ссылаются на опыт слияния ВС и ВАС. В результате этого решения удалось устранить тенденцию, при которой в двух разных судах давалось разное толкование одной и той же нормы материального права.

На решение объединить ВС и ВАС могло повлиять и то, что в деятельности последнего «всё больше преобладало правотворческое начало», прецедентное право, которое не характерно для России.

— Речь идет о том, что, конечно, когда, вместо того чтобы в надзорном порядке исправлять ошибки, суд занимается тем, что может опрокинуть всю предшествующую и сложившуюся практику, — заявил Зорькин.

В этом смысле объединение двух высших инстанций предстает как разрешение коллизии двух моделей высшего суда: активного правотворца или исправителя судебных ошибок, считает глава КС.

Однако, по мнению Зорькина, нет почвы для утверждений о наличии подобных коллизии в случае с КС. Он напомнил, что в отличие от арбитражных судов и судов общей юрисдикции КС не рассматривает конкретные дела, а проверяет конституционность закона или нормативного акта.

Искусственное вливание КС в суды общей юрисдикции чревато утратой необходимого элемента механизма взаимного сдерживания и гармонизации государственной системы и общества, конституционной «настройки» государственно-правовых инструментов, считает Зорькин.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Валерий Зорькин раскритиковал идею объединить КС и ВС

Она может привести к утрате механизма взаимного сдерживания и гармонизации государственной системы и общества

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