В Москве задержали троих фанатов «Локомотива» по делу об экстремизме

В Москве задержали троих фанатов футбольного клуба «Локомотив» во время обысков в Доме болельщиков ФК, проходящих в рамках уголовного дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.



По словам официального представителя столичного главка СКР Юлии Ивановой, следователи проводят обыски в Доме болельщиков после обвинения российских фанатов в экстремизме, сообщает телеканал «Звезда».



Среди задержанных — представители группировки фанатов «Викинги». Сотрудник СКР ведет допрос подозреваемых.



Напомним, уголовное дело было возбуждено после матча между московским «Локомотивом» и албанским «Скендербеу», который состоялся 1 октября 2015 года. Болельщики «железнодорожников» скандировали в адрес зарубежной команды кричалки экстремистского содержания.