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В Москве задержали троих фанатов «Локомотива» по делу об экстремизме

Следователи допрашивают подозреваемых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Москве задержали троих фанатов футбольного клуба «Локомотив» во время обысков в Доме болельщиков ФК, проходящих в рамках уголовного дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

По словам официального представителя столичного главка СКР Юлии Ивановой, следователи проводят обыски в Доме болельщиков после обвинения российских фанатов в экстремизме, сообщает телеканал «Звезда».

Среди задержанных — представители группировки фанатов «Викинги». Сотрудник СКР ведет допрос подозреваемых.

Напомним, уголовное дело было возбуждено после матча между московским «Локомотивом» и албанским «Скендербеу», который состоялся 1 октября 2015 года. Болельщики «железнодорожников» скандировали в адрес зарубежной команды кричалки экстремистского содержания.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Москве задержали троих фанатов «Локомотива» по делу об экстремизме

В Москве задержали троих фанатов «Локомотива» по делу об экстремизмеСледователи допрашивают подозреваемых

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