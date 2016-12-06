В Курске инженер построил лабораторию для выращивания конопли

Она работала круглогодично
В Курске 46-летний инженер соорудил лабораторию по выращиванию конопли. Она находилась в пристройке к дому.
Как выяснили правоохранительные органы, лабораторию местный житель создал по своему собственному проекту. В специальном помещении располагались системы обогрева, освещения и полива.
Во время обыска были найдены кусты конопли и марихуана, уже готовая к употреблению. Хозяин лаборатории признался, что сам употреблял наркотик и угощал им своих знакомых.
Возбуждено уголовное дело, сообщает KurskCity.ru.