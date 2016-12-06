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Меркель пообещала не допустить повторения миграционного кризиса в ФРГ

Об этом канцлер Германии заявила на съезде Христианско-демократического союза в Эссене

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ее политической задачей является не допустить повторения ситуации, которая сложилась на пике миграционного кризиса в стране осенью прошлого года.

Об этом политик заявила на съезде Христианско-демократического союза в Эссене, сообщает ТАСС.

Канцлер также указала, что необходимо сохранить обязательства по соглашению между ЕС и Турцией, в рамках которых Анкара согласилась сдерживать потоки беженцев.

Кроме того, Меркель заявила о том, что все ключевые международные игроки должны вместе бороться с терроризмом.

По ее словам, после выборов в США, «необходим пересмотр мироустройства, в том числе в том, что касается НАТО и отношений с Россией».

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Меркель пообещала не допустить повторения миграционного кризиса в ФРГ

Об этом канцлер Германии заявила на съезде Христианско-демократического союза в Эссене

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