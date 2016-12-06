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ГП не будет проводить массовые проверки перевозчиков после ДТП в ХМАО

Об этом сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной

У Генпрокуратуры нет планов проведения тотальных проверок автоперевозчиков после трагической аварии в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которой погибли 12 человек. Такое заявление во вторник сделал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«Заявляю официально, что не будет никакой волны тотальных проверок. Тотальная проверка проводится в экстренных случаях, а сейчас она ведется в ХМАО», — приводит ТАСС слова представителя Генпрокуратуры.

Он также подчеркнул, что каждый гражданин может самостоятельно узнать, когда будет назначена плановая проверка, в реестре прокуратуры. При этом от проверок освобождены субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Кошмарить бизнес никому не позволим», — предупредил Александр Куренной.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство будет следить за ситуацией вокруг аварии в ХМАО и при необходимости окажет помощь региону.

Трагедия произошла днем 4 декабря на трассе Ханты-Мансийск–Тюмень. Рейсовый автобус, который перевозил детскую спортивную команду по акробатике, столкнулся с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. В результате погибли 12 человек.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

ГП не будет проводить массовые проверки перевозчиков после ДТП в ХМАО

Об этом сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной

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