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Полным провалом закончилась попытка ограбления банка в Казани

Пока грабители взламывали сейф, их автомобиль увез эвакуатор

Курьезом обернулась попытка ограбления одного из казанских банков. Трое мужчин подъехали на машине к банку. Однако припарковались в неположенном месте. Пока они взламывали сейф, к их машине подъехал эвакуатор, погрузил ее на платформу и уехал. Взломщикам удалось вскрыть сейф, однако скрыться на машине они не смогли.

Видео этого ограбления появилось в Сети. В редакцию ProKazan.ru его прислал житель города, работающий охранником. По его словам, запись была сделана этой ночью:

В правоохранительных органах комментировать случившееся отказались. Агентство предполагает, что руководство финансового учреждения решило не заявлять в полицию.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Полным провалом закончилась попытка ограбления банка в Казани

Пока грабители взламывали сейф, их автомобиль увез эвакуатор

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