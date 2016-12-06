В Алтайском крае за грабежи на дороге осудили членов преступной группы. В нее входили местные жители. Их признали виновными в совершении более 30 преступлений.



Мужчины совершали вымогательства и грабежи. Главаря группировки признали виновным в создании преступного сообщества. От их действий пострадали 38 человек и две фирмы.

Как пишет altapress.ru, преступная группа действовала на территории Алтайского края с 2008 года. На ее основе в мае 2011 года было создано сообщество, состоящее из двух структурных подразделений. Они были разделены по территориальному принципу.

Злоумышленники вымогали деньги у граждан государств Средней Азии, которые занимались международными грузоперевозками. Транзит был организован на федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.



В ходе обысков в домах осужденных было изъято большое количество разных видов оружия.