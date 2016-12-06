Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин совместно с СБ рассмотрит Стратегию экономической безопасности

Заседание совещательного органа пройдет 7 декабря

Президент России Владимир Путин проведет в среду заседание Совбеза в Кремле, в ходе которого будет рассмотрен проект Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года, сообщил представитель пресс-службы администрации главы государства.

«Планируется рассмотреть проект Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, участники встречи также обсудят первоочередные меры по реализации национальных приоритетов в сфере экономики.

1 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых.

Читайте также:

Эксперты: выборы могут ускорить выход потребрынка РФ из кризиса

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Путин совместно с СБ рассмотрит Стратегию экономической безопасности

Заседание совещательного органа пройдет 7 декабря

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке