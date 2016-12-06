Путин совместно с СБ рассмотрит Стратегию экономической безопасности

Президент России Владимир Путин проведет в среду заседание Совбеза в Кремле, в ходе которого будет рассмотрен проект Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года, сообщил представитель пресс-службы администрации главы государства.

«Планируется рассмотреть проект Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, участники встречи также обсудят первоочередные меры по реализации национальных приоритетов в сфере экономики.

1 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых.

