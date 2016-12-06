Конкурс на должность директора «Союзмультфильма» отложен

Открытый конкурс Минкультуры на должность директора «Союзмультфильма», результаты которого должны были объявить 7 декабря, отменен.



Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства, конкурс объявят заново, «как только студия будет запущена в полный оборот». До этого момента руководить студией продолжит и.о. директора Глеб Давыдов, назначенный в апреле 2016 года.

На презентации новых проектов в рамках Петербургского культурного форума Давыдов заявил, что административная часть «Союзмультфильма» до конца декабря 2016 года должна перебраться в новое помещение (им станет бывшее здании Московского конструкторского бюро киноаппаратуры на улице Академика Королева), однако на полные мощности студия выйдет не раньше лета, а скорее всего — ближе к концу 2017 года.

На время переезда «Союзмультфильм» пока сосредоточится на партнерских или уже запущенных проектах.



В планах студии — продолжение цикла о Простоквашино, дилогии «Малыш и Карлсон», «Котенка с улицы Лизюкова», сериалы «В поисках капитана Гранта» и другие проекты.



Кроме того, Давыдов собирается открыть тематические зоны «Союзмультфильма» на ВДНХ, в парках «Остров мечты» в Нагатино и «Патриот» в Кубинке.