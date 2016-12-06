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Володин назвал условия возвращения РФ в ПАСЕ

Спикер Госдумы подчеркнул, что это возможно только в случае, если будут отменены дискриминационные меры

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Анна Исакова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может вернуться в ПАСЕ только в том случае, если будут отменены дискриминационные меры в отношении российской делегации.

Об этом спикер сообщил в ходе встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

«Мы считаем, что сам подход, когда лишают парламентскую делегацию, а значит, страну права голоса и исключают из парламентской работы, — это неприемлемо ни в каком парламенте. Тем более это ставит под сомнение демократические основы существования такого института», — цитирует Володина «РИА Новости».

При этом спикер подчеркнул, что РФ не считает возвращение своей делегации в ПАСЕ самоцелью.

«Хотел бы отметить, что в условиях временной приостановки участия российской парламентской делегации в деятельности ПАСЕ наш парламент не предпринимал и не намерен предпринимать каких-либо шагов самоизоляции. При этом мы не считаем самоцелью возвращение России в ПАСЕ, ведем речь о создании условий, которые позволили бы исключить повторения таких кризисных ситуаций не только в отношении РФ, но и, что самое главное, в отношении любой другой парламентской делегации», — резюмировал спикер.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Володин назвал условия возвращения РФ в ПАСЕ

Володин назвал условия возвращения РФ в ПАСЕСпикер Госдумы подчеркнул, что это возможно только в случае, если будут отменены дискриминационные меры

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