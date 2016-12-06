Путин пообещал не допустить «эрозии» Конституции России

Российскую конституцию недопустимо подвергать «эрозии». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей во вторник.

«Мы в начале 2000-х годов предпринимали очень большие попытки, серьезные попытки, может быть, даже не очень видимые со стороны, но это была большая работа по единообразному пониманию и применению норм Конституции на всей территории России», — сказал глава государства.



Владимир Путин подчеркнул, что это делалось не для того, чтобы Конституция «подвергалась эрозии с какой-то другой стороны».

«Все свои международные правовые обязательства мы тоже намерены соблюдать», — добавил президент РФ.



Путин также призвал повысить доверие общества к судебной системе, так как суд является главным защитником прав любого человека, независимо от его доходов, должностного положения и национальности, передает «Федеральное агентство новостей».