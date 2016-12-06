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Путин пообещал не допустить «эрозии» Конституции России

Глава государства отметил, что РФ намерена соблюдать все свои международные обязательства

Российскую конституцию недопустимо подвергать «эрозии». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей во вторник.

«Мы в начале 2000-х годов предпринимали очень большие попытки, серьезные попытки, может быть, даже не очень видимые со стороны, но это была большая работа по единообразному пониманию и применению норм Конституции на всей территории России», — сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что это делалось не для того, чтобы Конституция «подвергалась эрозии с какой-то другой стороны».

«Все свои международные правовые обязательства мы тоже намерены соблюдать», — добавил президент РФ.

Путин также призвал повысить доверие общества к судебной системе, так как суд является главным защитником прав любого человека, независимо от его доходов, должностного положения и национальности, передает «Федеральное агентство новостей».

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Путин пообещал не допустить «эрозии» Конституции России

Глава государства отметил, что РФ намерена соблюдать все свои международные обязательства

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